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Katle teşebbüs zanlısı 4 gün tutuklu kalacak

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Katle teşebbüs zanlısı 4 gün tutuklu kalacak
Katle teşebbüs zanlısı 4 gün tutuklu kalacak

Girne’de meydana gelen “Katle Teşebbüs ve Polisi Görevinden Men Etmek” suçlarından tutuklanan Akram Brakmahia mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Yalgı Döşenci olayla ilgili olguları aktardı.

Döşenci, 24.03.2022 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Alsancak’ta, Piyale Paşa sokak üzerinde seyir halinde bulunan GL 484 plakalı BMW marka araç sürücüsü Akram Brakmahia’nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu şüphesiyle Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis memuru tarafından kontrol amaçlı durdurulmak istenildiği esnada; konu aracın ön kısmında durmakta olan ve polis olduğunu belirtmesine rağmen, polis memurunun  üzerine kasıtlı olarak aracını sürdüğünü söyledi. Döşenci, zanlının polis memuruna çarpmak yaralanmasına sebep olduktan sonra durmayarak, olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Olayda yaralanan polis memurunun, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığını ifade eden polis, zanlının aynı gün Dikmen'de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis çavuşu Döşenci soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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