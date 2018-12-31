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Katledilen turistlerle ilgili flaş gelişme

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Katledilen turistlerle ilgili flaş gelişme
Katledilen turistlerle ilgili flaş gelişme

Fas'ta vahşice öldürülen iki kadın turistle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. İsviçre ve İspanya çifte vatandaşı olan bir zanlı, iki kadının öldürülmesine karıştığı suçlamasıyla tutuklandı.

Adı açıklanmayan adamın “terör saldırıları düzenlemeleri için” Marakeş’te Faslılar arasından adam kazanmaya çalıştığı iddia edildi.

24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen ve 28 yaşındaki Norveç vatandaşı Maren Ueland’ın cesetleri 17 Aralık’ta, Atlas Dağları’nda turistlerin gözde noktalarından birinin yakınlarında bulunmuştu.

Norveç Polisi, turistlerden birinin kafasının kesildiğini gösteren videonun büyük olasılıkla gerçek olduğunu söylemişti.

Fas Merkezi Adli Soruşturmalar Bürosu’ndan yapılan açıklamada, İsviçre ve İspanya çifte vatandaşı olan zanlının “tutuklananlardan bazılarına yeni teknolojilere sahip teknolojik cihazları kullanmayı ve keskin nişancılığı öğrettiğinden” şüphelendiğini açıkladı.

Açıklamada zanlının ayrıca “aşırılık yanlısı bir ideolojinin takipçisi olduğu” vurgulandı.

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