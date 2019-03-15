Katliamı öven paylaşım Ekşi Sözlük'ü hedef yaptı

Sosyal medyada büyük tepki yaratan paylaşım bir süre sonra silindi ve kullanıcının hesabı kapatıldı. Sitenin açıklamasında "Kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry’i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır” denildi.

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük’te bir kullanıcı, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camide yapılan katliamı öven bir mesaj paylaştı. “Mukemmeligindayanilmazhafiflgi” adlı kullanıcı, “Videoyu izlerken, keşke Türkiye’ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim” diye bir mesaj attı. Mesaja Ekşi Sözlük kullancıları çok yoğun tepki gösterdi. Ekşi Sözlük yönetimi durumun fark edilmesi üzerine kullanıcının mesajını sildi ve hesabını da kapattı.

Mesaj nedeniyle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Ekşi Sözlük’e yönelik tepki ve suçlamalarda bulunuldu. Ekşi Sözlük’ün kurucusu Sedat Kapanoğlu’nun 2013 yılında sitedeki bazı paylaşımlar nedeniyle İslami değerlere hakaret gerekçesiyle hapis cezası aldığı ve platformun Gezi Parkı eylemlerini desteklediği yönünde haberler kullanıldı. Ekşi Sözlük yönetimi ise son olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yeni Zelanda’da Cuma namazı sırasında gerçekleşen insanlık dışı terör saldırısını kınıyor; hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu konuyla ilgili hakkımızda paylaşılan yalan ifadeler nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Yeni Zelanda’da camiye saldırı başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry’i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır.”