Katolik Gay İmparatorluğu

4 yıllık hazırlık ve 1.500 kişiyle yapılan görüşmeler sonucu Fransız sosyolog Fréderic Martél'in çıkardığı kitapta, Papalık ve Vatikan'la ilgili çarpıcı sonuçlar yer alıyor.

Katolik Hristiyanların merkezi Vatikan; taciz, tecavüz, eşcinsel ilişkiler ve hatta pedofili ile sürekli dünyanın gündeminde.

Hatta öyle ki, geçtiğimiz günlerde Papa Francis, Amerikalı eski kardinal Theodore McCarrick'i, taciz ve tecavüz iddialarından dolayı kovmuştu.

FRANSIZ YAZAR SÖZ KONUSU İDDİALARI ARAŞTIRDI

İşte söz konusu tüm bu iddiaları inceleyen Fransız sosyolog ve yazar Fréderic Martél, 4 yıllık araştırma süresinde kitabını ortaya çıkardı. Martél; bu süreçte İtalya, Arjantin, Küba, Meksika da dâhil 30’a yakın ülkede, 41’i kardinal, 50’si episkopos ve monsenyör, 45’i Vatikan’ın büyükelçileri, 200’ü rahip olmak üzere bin 500’e yakın üst düzey din adamı ve kişiyle görüştü. Son 5 papa dönemindeki iddialara yer verdi.

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"DÜNYANIN TEK GAY DEVLETİ VATİKAN"

Fransız yazarın kitabındaki çarpıcı iddialar ise şekilde;

Papa'nın etrafındaki üst düzey din adamlarının yüzde 80'i eşcinsel.

- Vatikan, dünyadaki en büyük eşcinsel topluluk.

- Vatikan homofobik gibi görünse de; içeride eşcinsel çiftler yaşıyor.

- Vatikan'da eşcinsel olmak kural olmuş. Heteroseksüellik ise istisna.

- Papa'yı koruyan 130 İsviçreli muhafızın 11'i gay.

- Vatikan dünyanın tek gay devleti.