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Katrugalos Antalya öncesinde güneyde

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 21 Mart’ta Antalya’da gerçekleşecek görüşmesi öncesinde koordinasyon sağlamak ve Rum yönetiminin Çavuşoğlu’na iletmek istediği mesajları almak üzere Rum tarafına gitti
Katrugalos Antalya öncesinde güneyde

Fileleftheros, “Antalya Öncesinde Kıbrıs ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Eşgüdümü… Hristodulidis-Katrugalos Görüşmeleri” başlığıyla aktardığı haberinde, Katrugalos’un Güney’e dün gece gittiğini ve temaslarına bu sabah itibarıyla başlayacağını yazdı.

Habere göre saat 08.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek olan Katrugalos, saat 09.00’da Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya gelecek. İki bakanın görüşmesinin bir saat sürmesi bekleniyor.

Hristodulidis, Rum yönetiminin Antalya’da gerçekleşecek Çavuşoğlu-Katrugalos görüşmesine büyük önem verdiğini vurguladı. Hristodulidis, Katrugalos’un Dışişleri Bakanlığı’nı devraldıktan sonra Güney’e ilk ziyaretini gerçekleştirmekte olduğunu ve ziyaretinin, Çavuşoğlu’na Güney’den götüreceği mesajların belirlenmesi hedefini taşıdığına işaret etti. Ziyaret çerçevesinde Anastasiadis’le ve kendisiyle enerji konularını ve Kıbrıs sorununu ele alacağını anlattı.

Nikos Hristodulidis ABD Dışişleri bakanı Mike Pompeo’nun da katılımıyla Kudüs’te gerçekleşecek Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail üçlü zirvesini hatırlatarak Anastasiadis’in Pompeo ile Doğu Akdeniz’de enerji ve deniz güvenliği konularını görüşeceğini, alınması beklenen somut sonuçların da görüşme sonrasında düzenlenecek ortak basın toplantısıyla açıklanacağını sözlerine ekledi.

RUM YÖNETİMİNİN TÜRKİYE’YE GÖNDERMEK İSTEDİĞİ MESAJLAR

Politis’in “Garantilere Vurgu… Atina ve Lefkoşa Antalya Öncesi Hareketlerini Koordine Ediyor” başlığıyla verdiği habere göre Rum Başkanlık Sarayı Çavuşoğlu-Katrugalos görüşmesini, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde garantiler meselesi ve Kıbrıs’ta yeni bir güvenlik sistemiyle ilgili niyetinin ilk elden belirlenmesi için fırsat görüyor.

Rum Yönetimi Başkanlığı konuya iki ana eksende yaklaşıyor. Birincisi, müzakere prosedürünün derhal yeniden başlaması olduğu öne sürüldü ve bu çerçevede Katrugalos’tan, Türkiye’nin müzakerelerin başlamasına dönük her türlü görüşmenin haziran ve sonrasında başlamasındaki ısrarını sorması istenecek. Öte yandan Rum yönetimi, referans şartlarının güvenlik ve garantilere açıkça atıf yapmasını istiyor, Türkiye’den yapıcı tavır sergilemesi isteniyor.

İkincisi ise Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki enerji gerekçeli tavrıdır. Rum yönetimi Türkiye’ye “hidrokarbon fonu da Rum meclisinin onayına sunulduğundan, çözümden sonra Kıbrıslı Türklerin haklarının hiçbir şekilde tehlikede olmadığı” mesajını iletmek istiyor.

Gazete, Çavuşoğlu-Katrugalos görüşmesinden yüksek beklenti içerisine girilmemesi gerektiğine çünkü ikilinin tek gündem maddesinin Kıbrıs sorunu olmadığına dikkat çekti.

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