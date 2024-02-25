Katsuridis: AB, Ukrayna için yaptıklarının yüzde birini Kıbrıs için yapsaydı Kıbrıs sorunu çözülmüştü

Eski AKEL milletvekili ve siyasi analist Nikos Katsuridis, “AB Ukrayna için yaptıklarının yüzde birini kendi üyesi olan Kıbrıs için yapsaydı, şu anda Kıbrıs sorunu çözülmüş olacaktı.” dedi.

Katsuridis, Fileleftheros’ta yayımlanan analiz yazısında, Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın müzakerelerin başlayabilmesi için ortak zemin aramakta olduğunu ancak ortak zeminin sadece Türk tarafının BM parametreleri içerisindeki müzakereler için masaya oturması halinde bulunabileceği görüşünü ortaya koydu.

Taraflardan biri BM parametreleri dışındayken ortak zemin bulunamayacağını, bu arayışın sadece masaya dönmeye ikna etmek için Türk tarafının bir çeşit egemen eşitliğinin kabul edilmesini gündeme getireceğini belirten Katsuridis, AB’nin de hiçbir şey yapmadığından yakındı. Katsuridis “AB, Ukrayna için yaptıklarının yüzde birini Birlik üyesi devlet için, Kıbrıs için yapmış olsaydı şu anda Kıbrıs sorunu çözülmüş olacaktı” dedi.