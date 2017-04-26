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KAÜ Biyoloji Labaratuarı için ilk adımını attı

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KAÜ Biyoloji Labaratuarı için ilk adımını attı
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi bölümü öğrencileri teorik bilgileri uygulama alanlarında gerçekleştirmeye devam ediyor.

Biyokimya dersi kapsamında gerçekleştirilen, deney amaçlı yapılan ‘’Klinik Biyokimya’’ laboratuarında öğrenciler birbirleri ile uygulamalı olarak kan reaktifleri çalışmları yaptılar.

Kaü; Anestezi labaratuarının yanında Biyokimya labaratuarına da böylelikle ilk adımını atmış bulundu. Biyoloji labaratuarında öğrenciler ‘’kan transfüzyon’’ üzerinde bilgi tartışması yaparak düşünce alışverişi içersinde, birbirlerinin kanlarını almalarını öğrendiler.Uygulamalı eğitim ile çalışma hayatına önde başlayacaklarını belirten KAÜ anestezi bölümü öğrencileri ‘’İlk adımlarımızı ve ilk deneyimlerimizi okul laboratuarlarımızda gerçekleştiriyoruz çalışmalar bize çok heyecan veriyor.’’Şeklinde duygularını dile getirdiler.

Öğrenciler, bir sonra ki çalışmalarının deney kapsamlı kendi ‘’DNA’larını’’ çıkartacaklarını ve tüplerde saklayarak koruyacaklarını belirttiler.

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