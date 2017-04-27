KAÜ’den büyük başarı

Uzun ve zorlu çalışmaların ardından NUSAR Games 2017 şampiyonu Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) oldu.

Düzenlenen ödül törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, T.C Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç, GKK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, IUSARC Başkanı Doç. Dr. Ahmet Adalıer, IUSARC 2.dönem başkanı Günhan Erdem, KAÜ Rektör v. Prof. Dr. Serdar Saydam, KAÜ Rektör Yardımcısı, Yrd. Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu katılım gösterdiler.

Ulusal Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunlarında 5 kategoride en iyiyi alarak belirlenen ve şampiyon olan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Akut ekibi büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyonlukla ilgili olarak KAÜ Rektör v. Prof. Dr. Serdar Saydam ‘’ Arama kurtarma çalışmalarındaki zorlu etapları üstün performansları ile tamamlayan KAÜ Akut ekibimizi azim ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca ekipte görev alan tüm öğrencilerimizi ve KAÜ Akut Ekibi Başkanı Rukiye Kilili hocamızı da akut ekibimize ekip olmasını öğretmeyi ve ekip ruhunu yaşamayı aşıladığından dolayı kutluyorum. Bu gurur hepimizindir, bu gurur KAÜ’nün dür.’’ diyerek duygularını dile getirdi.

Ertuğruloğlu; Aramam kurtarma çalışmalarında tüm ekibi yarışma dönemi boyunca ziyaret eden ve destek olan KAÜ Rektör Yardımcısı, Yrd. Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu’’ Elde ettiğimiz bu şampiyonlukla yaşam kurtarmanın önemini öğrendik, ekibimiz iyi bir takımdı. Sivil Savunma Başkanlığının düzenlediği Arama Kurtarma Üniversiteler Arası Ulusal oyunlarda KAÜ Akut ekibinin başarısı takdire şayandı. Ekibimizle gurur duyuyoruz, onlar ekip olmanın anlamını biliyorlar, onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Hepsini gönülden kutluyorum’’ dedi.

KAÜ Akut Ekibi Başkanı Rukiye Kilili ise, ‘’Elde ettiğimiz bu başarıdan dolayı çok mutluyuz. Daha öncede belirttiğimiz gibi başarılarımıza başarı katmaya devam edeceğiz. Şampiyonlarımla gurur duyuyorum. Bu yıl da iddialı olduğumuzu daha önce dile getirmiştik. İddialarımızda haklı çıktık, çalışmalarımız daimi ve istikrarlı olarak devam edecek’’ şeklinde konuştu.

Programın sonunda katılım kupayı alan KAÜ ekibi şampiyonluğun vermiş olduğu gurur ve mutlulukla törenden ayrıldılar.