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Kavak Yelleri ekibi ve Pinhani'nden 14 yıl sonra yeni klip

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Pinhani ile Kavak Yelleri ekibi 14 yıl sonra bir arada: 'Dön Bak Dünyaya' şarkısına klip çekildi.
Kavak Yelleri ekibi ve Pinhani'nden 14 yıl sonra yeni klip

Pinhani’nin 2006 yılında çıkardığı ‘İnandığın Masallar’ albümünde yer alan ‘Dön Bak Dünyaya’ şarkısına, Kavak Yelleri dizisinin ekibiyle 14 yıl sonra video klip çekildi. Klip bu akşam yayınlanacak.

Bir döneme damga vuran dizinin müziklerini de yapan Pinhani, ‘Dön Bak Dünyaya’ isimli şarkısını Kavak Yelleri oyuncularıyla birlikte klip haline getirdi. Klipte İbrahim Kendirci, Aslı Enver, Pelin Karahan gibi isimler rol aldı.

Pinhani, YouTube’de kliple ilgili şunları yazdı:

“2007’de başlayıp 2011’de sona eren ‘Kavak Yelleri’, oyuncular ve teknik ekip için bitmeyen çekimler, ev gibi süslenen otel odaları, derin dostluklar, büyük başlangıçlar, kıymetli öğretiler içeren unutulmaz bir deneyimdi. Keza bizim için de bir çoğu geçerli. Onlarla çok güzel şeyler paylaşmış olsak da onların şöhretinden istifade etmek hiçbir zaman aklımıza gelmedi. Bu yüzden birlikte bir ‘iş’imiz olmadı. Elbette bizi hep desteklediler, konserlerimize geldiler, dostluklarını hep hissettirdiler. Biz de onlar her ekrana çıktıklarında milli takım kazanmış gibi gururlandık. Bu defa ise kendi aralarında eski günlerin anısına bizim şarkımıza bir video çektiler, biz ise sonradan dahil olduk. Bunu onlardan istemiş olsak bu kadar içimize sinmezdi. Demek ki birlikte geçirdiğimiz onca zamanın ölünceye kadar bir kıymeti varmış. Sağ olsunlar, var olsunlar.” 

 

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