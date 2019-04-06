Kavazoğlu ile Mişaulis için anma töreni

Haravgi gazetesi, etkinlikler çerçevesinde yarın, saat 09.30’da “Pera Horyo” köyünden, anma etkinliklerinin yapılacağı Dali köyüne yürüyüş başlatılacağını, 09.45’te, Mişaulis’in Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki “Konstandinos ve Eleni Mezarlığı”nda bulunan mezarlarına çelenk konacağını ve 10.45’te, “Dali Halk Örgütü” binasında toplanılacağını yazdı.
Gazete, DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun etkinlikte konuşma yapacaklarını ve kısa bir sanatsal etkinliğin gerçekleştirileceğini kaydetti.
Haberde, Dali’deki Türk mezarlığına da gidilerek, Kavazoğlu’nun mezarına çelenk bırakılacağı ifade edildi.
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