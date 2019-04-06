  • BIST 98.783
  • Altın 233,628
  • Dolar 5,6245
  • Euro 6,3083
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Kavazoğlu ile Mişaulis için anma töreni

» »
Derviş Ali Kavazoğlu ile Kostas Mişaulis için AKEL ve “Halk Hareketi” tarafından çeşitli anma etkinlikleri düzenleneceği bildirildi.
Kavazoğlu ile Mişaulis için anma töreni

Haravgi gazetesi, etkinlikler çerçevesinde yarın, saat 09.30’da “Pera Horyo” köyünden, anma etkinliklerinin yapılacağı Dali köyüne yürüyüş başlatılacağını, 09.45’te, Mişaulis’in Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki “Konstandinos ve Eleni Mezarlığı”nda bulunan mezarlarına çelenk konacağını ve 10.45’te, “Dali Halk Örgütü” binasında toplanılacağını yazdı.

Gazete, DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun etkinlikte konuşma yapacaklarını ve kısa bir sanatsal etkinliğin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Haberde, Dali’deki Türk mezarlığına da gidilerek, Kavazoğlu’nun mezarına çelenk bırakılacağı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lute, yarın liderlerle görüşecek06 Nisan 2019 Cumartesi 11:55
  • Polisten 3 ilçede denetim06 Nisan 2019 Cumartesi 11:52
  • Ortadoğu’dan taşınan toz zerrecikleri ülkede etkili oluyor06 Nisan 2019 Cumartesi 11:48
  • Özdil Nami: “Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı Hükümet Hedefleri İle Paralel ve Çok Yerinde Bir Çalışma06 Nisan 2019 Cumartesi 11:44
  • Şht. Turgut Ortaokulu öğrencileri paylaşımı artırdı06 Nisan 2019 Cumartesi 11:35
  • "Özersay Kıbrıslılara büyük zaman kaybettirenlerden birisi olmaya devam ediyor."06 Nisan 2019 Cumartesi 11:31
  • Evrak sahteleleme ve tedavüle sürmeden bir tutuklu06 Nisan 2019 Cumartesi 11:25
  • Hırsız ev sahibine basıldı06 Nisan 2019 Cumartesi 11:23
  • Anadolujet; Antalya, İzmir, Adana ve Gaziantep’ten Ercan’a sefer başlattı.05 Nisan 2019 Cuma 20:08
  • Yüksek Sesten Dolayı Şikayet Edilen Evde Uyuşturucu Çıktı05 Nisan 2019 Cuma 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti