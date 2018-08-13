KAV’dan kurban bağışı çağrısı

Ülkemizde bilimsel çerçevede kanser ve çevresel unsurların kanser üzerindeki etkilerini araştıran tek vakıf olan Kanser Araştırma Vakfı (KAV) duyarlı vatandaşlara vakfa kurban bağışı yapma çağrısında bulundu.
Vakıftan yapılan resmi çağrıda, kurban bayramı münasebetiyle vakfa yapılacak kurban bağışlarının vakfın yürüttüğü çalışmalar için oluşturulan fona aktarılacağı belirtildi.
Kurban bağışlarıKAV’ın,Asbank ve Credit West Bank’taki hesaplarına yapılabilecek.
KAV’a bağışlarını aylık düzenli hale dönüştürmek isteyen yardımseverler ise ABONE KAVmiktar (miktar: 10,25,50,75,100) yazıp 4271’eveya 5 TL.bağış için 5228’e boş SMS gönderebilir.
Kurban bağışı yapılabilecek KAV banka bilgileri:
- Asbank 14-304- 9217
- Credit West Bank CT 701 360 941 501 530 40 000000 852
Düzenli bağışların yapılabileceği KAV SMS bilgileri:
- 5TL bağış için 5228’e boş SMS gönderebilirsiniz.
- Aylık düzenli bağış için ABONE KAVmiktar (miktar: 10,25,50,75,100) yazıp 4271’e
gönderebilirsiniz.
- KAV irtibat bilgileri: Sevinç Miralay – 0548 868 05 11
Adres: Ali Rıza Efendi Cad.Vakıflar İşhanı Kat:1 No: 2 Ortaköy
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.