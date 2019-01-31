Kavga, adam yaralama rutinimiz oldu: Tartıştığı kişiyi yüzünden bıçakladı

31.01.2019 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Gemikonağı'nda Şht Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Ş.B.(E-23), aralarında çıkan tartışma sonucu Hasan YAĞMUR’u, tasarrufunda bulundurduğu kesici bir alet ile dudağından ve yüzünün sol tarafından kesmek sureti ile ağır bir şekilde yaraladı.
Olayda yaralanan Hasan YAĞMUR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinden sonra taburcu oldu.
Ş.B. aranmakta olup, soruşturma devam ediyor
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