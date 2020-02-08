Kavga çıktı, 6 tutuklu

07.02.2020 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Akçay’da bir açık alan içerisinde Ş.S. (E-51), İ.S. (E-20), O.S. (E-26) ve A.S. (E-19), aralarında çıkan tartışma sonucunda A.D. (E-51) ve M.D. (E-51) ile kavga etmişlerdir.
Kavga sırasında İ.S. tasarrufunda bulunan bıçağı M.D.’nin (E-51) sol göğüs kafesine bir kez sokmak suretiyle yaralamıştır.
Yaralı Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alınmıştır.
Mesele ile ilgili olarak adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.