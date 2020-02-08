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Kavga çıktı, 6 tutuklu

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Kavga çıktı, 6 tutuklu
Kavga çıktı, 6 tutuklu

07.02.2020 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Akçay’da bir açık alan içerisinde Ş.S. (E-51), İ.S. (E-20), O.S. (E-26) ve A.S. (E-19), aralarında çıkan tartışma sonucunda A.D. (E-51) ve M.D. (E-51) ile kavga etmişlerdir.

Kavga sırasında İ.S. tasarrufunda bulunan bıçağı M.D.’nin (E-51) sol göğüs kafesine bir kez sokmak suretiyle  yaralamıştır.

Yaralı Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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