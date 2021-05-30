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Kavga eden çift balkondan düştü

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8 metreden düştüler
Kavga eden çift balkondan düştü

Rusya’da bir çiftin balkonda başlayan kavgası kaldırımda sona erdi…

Olay önceki gün Rusya’nın St. Petersburg kentinde meydana geldi. Evlerinin balkonunda kavga eden bir çift daha sonra boğuşmaya başladı. Bu sırada tarihi binanın balkonundaki korkuluk her ikisi de 35 yaşında olan Olga Volkova ve Yevgeny Karlagin’in kavgasının şiddetine dayanamayarak kırıldı.

 

8 metreden düştüler

Korkuluk ile birlikte balkonun zemini de parçalara ayrılırken çift yaklaşık 8 metrelik bir yükseklikten kaldırıma düştü. Bu sırada sokaktan geçen bir kişi görüntüleri kaydederken, düşmenin şiddetiyle genç çiftin ciddi bir şekilde yaralandığı ortaya çıktı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ikinci kattan düşen çiftin durumunun ağır olduğunu fakat hayati tehlikeleri bulunmadığını dile getirdi. Yerel saatle sabah 10:00 sularında kavga eden çiftin neden birbirine girdiği henüz bilinmiyor.

Tarihi binaların videosunu çekerken yakaladı

Görgü tanıklarından Denis isimli bir St. Peterstburglu, Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda’ya konuştu.

Şaşkın adam, “Arkadaşlarımla sokakta yürüyordum ve bu tarihi binaları videoya çekiyordum. Daha sonra gürültü patırtı duyunca kamerayı o yöne çevirdim ve bu olaya denk geldim. Tıp eğitimi almış bir kişi yakınlardaydı ve her ikisinin de nabızlarını ölçerek sağlık durumlarının kritik durumda olmadığını söyledi. Biz de ambulans çağırdık” dedi.

Kaynak: Sözcü

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