Kavga etti, burnunu kırdı!

15.08.2021 tarihinde, Girne’de R.P. (E-22) ve A.G. (E-20) aralarında çıkan tartışma sonucunda Ali GÜL’ü ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
15.08.2021 tarihinde, Girne’de R.P. (E-22) ve A.G. (E-20) aralarında çıkan tartışma sonucunda Ali GÜL’ü ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.