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Kavga etti, burnunu kırdı!

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Burnunu Kırdı!
Kavga etti, burnunu kırdı!

15.08.2021 tarihinde, Girne’de R.P. (E-22) ve A.G. (E-20) aralarında çıkan tartışma sonucunda Ali GÜL’ü ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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