Kavga ettiği arkadaşının kulağını ısırarak kopardı

Samsun’da yaşayan Onur E. (36), kavga ettiği arkadaşı Ömer C.’nin (24), kulağını ısırarak bir kısmını kopardı. Ömer C. hastanede tedavi altına; Onur E. ise gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre Onur E., Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde kendisine yanlış yaptığını öne sürdüğü Ömer C. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Onur E., Ömer C.’nin kulağını ısırdı.

Ömer C.’nin acı içinde bağırdığını duyan Denizevleri Polis Merkezi’ne bağlı bekçi ekipleri bölgeye gitti. Kanlar içinde yerde yatan Ömer C. için ambulans çağrıldı. Olay yerine giden sağlık görevlileri kulaktan kopan parçayı bekçiden teslim alıp Ömer C.’ye ilk müdahalesini yaptı. Ömer C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ömer C.’nin kulağından kopan parçanın yerine dikileceği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Gözaltına alınan Onur E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.