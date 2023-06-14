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Kavga ettiği kişinin burnunu kırdı

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Alayköy’de tartıştığı kişiyi ciddi şekilde darp eden ve müştekinin burun kemiğinin kırılmasına neden olan zanlı Y.E., bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı ve teminata bağlandı.
Kavga ettiği kişinin burnunu kırdı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen teminat duruşmasında yeminli şehadet veren Polis Memuru Yusuf Keleşzade, zanlı Y.E.’nin  “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

   Keleşzade, zanlının 10 Haziran 2023 tarihinde, saat 19.00 raddelerinde Alayköy’deki bir ikametgâhta 210 promil alkollü içki tesiri altında yüksek ses çıkardığı gerekçesiyle aynı yerde bulunan Z.M. ile tartıştığını belirterek, tartışmanın ardından ise söz konusu şahsı vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini kaydetti.

    Zanlının kafası ile müştekinin burnuna vurup burun kemiğini kırıp vahim zarara uğrattığını dile getiren Keleşzade, müştekinin hastaneye kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olduğunu ifade etti.

   Keleşzade, zanlının ise mahkeme emri gereği tutuklandığına işaret ederek, soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

   Keleşzade, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

   Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 20 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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