Kavga Ettiği Şahsın Koluna Tornavida Soktu

Yapılan açıklama şöyle:
29.04.2021 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Gelincik’te, O.İ.(E-41) ve C.İ.(E-43) aralarında çıkan tartışma sırasında birbirlerine elleri, ayakları ve tasarruflarında bulundurdukları demir çubuk ile vurarak kavga ettikleri sırada, O.İ tasarrufunda bulunan sivri uçlu tornavidayı C.İ.(E-43)’nin sağ koluna sokmak suretiyle adı edileni yaralamıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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