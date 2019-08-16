Kavga ettiler, taraflardan birinin burnu kırıldı

Girne’nin Karaoğlanoğlu bölgesinde dün saat 10.30 sıralarında 37 yaşındaki S.G. ile 26 yaşındaki K.A. aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerine girdi.
Kavga sonucu K.A.’nın burnu kırıldı.
Polis söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.
Girne’nin Karaoğlanoğlu bölgesinde dün saat 10.30 sıralarında 37 yaşındaki S.G. ile 26 yaşındaki K.A. aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerine girdi.
Kavga sonucu K.A.’nın burnu kırıldı.
Polis söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.
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