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Kavgada sopa ile taksiye vurdu,kaçmak isteyen aracın önüne aracını sürdü

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Lefkoşa'da meydana gelen Kasti Hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Asım Taha Peşin tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kavgada sopa ile taksiye vurdu,kaçmak isteyen aracın önüne aracını sürdü

Lefkoşa'da meydana gelen Kasti Hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Asım Taha Peşin tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinçhuzurunuzda bulunan zanlı Asım Taha Peşin'in kasti hasar suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 30 Ocak 2021 tarihinde saat 17.45 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Hamitköy Anıttepe Caddesi Mumcu Sokak üzerinde Lefkoşa'da sakin Ferhat Karaman ile zanlı Asım Taha Peşin'in aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde ellerive ayakları ile birbirlerinin muhtelif yerlerine vurdukları esnada, zanlının tasarrufunda bulundurduğu tecavüzkâr alet olan ahşaptan mamul 81cm uzunluğundaki sopa ile Ferhat Karaman'ın kullanımında bulunan TLU 063 plakalı Ticari aracın sağ ön kapısına vurmak ve park yerinden çıkmak üzereyken kullanımında bulunan 54 TH 314 plakalı aracı ile yolunu tıkayıp kendisine çarpmasını sağlamak sureti ile kasti hasara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine derdest emri gereği tutuklandığını mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni olduğunu, alınması gereken birçok ifadeler mevcutolmakla birlikte olay mahallini gösteren kamera görüntüsü olup olmadığınınaraştırılması gerektiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak henüz hasar tespitinin de tamamlanmamış olupayrıca zanlı gönüllü ifade vermemekle birlikte KKTC de öğrenci olduğunu beyan etmiş bu hususta da zanlının ikamet durumu ile ilgili soruşturmanın da devam ettiğini aktardı.

Polis memuru Kazım Sevinç ayrıca zanlı hastane kontrolünden geçirildiği esnada temin edilen doktor raporu ışığında zanlının madde kullanmış olabileceği öğrenilmiş bu hususta da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile istişare edilmiş ve araştırma başlatıldığını, bu aşamada zanlının serbest kalması durumunda soruşturmamıza etki etmeolasılığı kuvvet ve muhtemel olduğundan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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