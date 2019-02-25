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KAV'ın Orkide Yürüyüşü 10 Mart'ta

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Kanser Araştırma Vakfı (KAV) 16’ncı Orkide Yürüyüşü 10 Mart’ta Kozanköy – Karşıyaka arasındaki parkurda gerçekleştirecek. Orkide Yürüyüşü’nün biletleri ilk kez internet üzerinden satışa sunuluyor.
KAV'ın Orkide Yürüyüşü 10 Mart'ta

Kanser Araştırma Vakfı (KAV) 16’ncı Orkide Yürüyüşü 10 Mart’ta Kozanköy – Karşıyaka arasındaki parkurda gerçekleştirecek. Orkide Yürüyüşü’nün biletleri ilk kez internet üzerinden satışa sunuluyor.

KAV’ın ilk kez uygulamaya geçirdiği online bilet satış uygulaması kapsamında yürüyüşe katılmak isteyenler biletlerini vakfın resmi web sayfası  https://kanserarastirmavakfi.org/online-bilet-satisi/ üzerinden 35 TL bağış karşılığı temin edebilecek.

KAV’dan yapılan açıklamaya online bilet alan katılımcılara biletleri elektronik posta (e-mail) ile gönderilecek. Katılımcılar biletlerin birer çıktısını alıp yürüyüşe onunla katılacak. Biletlerin üzerindeki numarayı KAV’ın 0548 855 15 15 numaralı telefonuna kısa mesaj (SMS) olarak gönderen katılımcılar ana sponsor Telsim’in yapacağı hediye çekilişine katılma şansı yakalayacak.

Kanser Araştırma Vakfı’nın Telsim ana sponsorluğunda bu yıl 10 Mart Pazar günü Kozanköy – Karşıyaka arasındaki parkurda gerçekleştireceği Orkide Yürüyüşü için 4 bölgeden otobüs kalkacak.

Yürüyüşe Gazi Mağusa’dan katılacakların Gazimağusa Belediye binası önünde 07.30’da, Girne’den katılacakların Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) giriş kapısı önünde 08.30’da, Güzelyurt’tan katılacakların Kuzey Kıbrıs Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampusu (KKODTÜ) A Kapısı’nda 08.00’de veya Güzelyurt otobüs terminalinde 09.00’da, Lefkoşa’dan katılacakların Atatürk Spor Salonu önünde 08.30’da bağış karşılığı aldıkları biletleriyle hazır bulunması gerek.

Kanser Araştırma Vakfı’nın kansere karşı farkındalık yaratmak ve vakfa gelir sağlamak için ilk kez 2003’te organize ettiği geleneksel Orkide Yürüyüşü’nden bu yıl da elde edilecek gelir, önceki yıllarda olduğu gibi vakfın ülkede yürüttüğü projelere aktarılacak.

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