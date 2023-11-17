Kavşakta Motosiklet-Karıştı Salon Aracıyla Çarpıştı: Bir Yaralı Var, Soruşturma Sürüyor

Kavşak Kazasında Motosiklet ile Salon Aracı Çarpıştı: Yaralanan Sürücü Hastanede Müşahede Altında!
6 Kasım 2023 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Muhammet Ali DOĞRU (E-26) yönetimindeki 70 ABU 420 plakalı motosiklet, dikkatsizce seyrettiği sırada tehlikeli mahal olan kavşakta, önünde aynı istikamete doğru seyreden Yağmur OSMANOĞULLARI (K-21) yönetimindeki HZ 264 plakalı salon aracıyla çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve durumu müşahede altında. Soruşturma devam etmektedir.
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