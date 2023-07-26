Kavurucu sıcağa dikkat!

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Hava açık geçecek.
Dikkat: Orman yangın olasılığı kritk -
Ultraviyole radyasyonu aşırı ( Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 5 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.)
-Sıcak hava dalgası HAVA SICAKLIĞI Mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
26 Temmuz 2023 42 C
RÜZGAR Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.