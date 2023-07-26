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SON DAKİKAAşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

Kavurucu sıcağa dikkat!

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Dikkat: Orman yangın olasılığı kritk -
Kavurucu sıcağa dikkat!

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Hava açık geçecek.

Dikkat: Orman yangın olasılığı kritk -

Ultraviyole radyasyonu aşırı ( Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 5 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.)

-Sıcak hava dalgası HAVA SICAKLIĞI Mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

26 Temmuz 2023 42 C

RÜZGAR Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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