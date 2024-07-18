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Kavurucu sıcaklar etkili oluyor

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Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre sıcaklık önümüzdeki günlerde 42 dereceye çıkacak.
Kavurucu sıcaklar etkili oluyor

Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre sıcaklık önümüzdeki günlerde 42 dereceye çıkacak.

Bölge önümüzdeki günlerde alçak basınç sistemi ve sıcak, nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Bu süreçte hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 39-42 derece, sahillerde ise 34-37 derece dolaylarında  seyredecek.

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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