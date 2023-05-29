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Kaya Kıralp hayatını kaybetti

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Gazimağusa sakinlerinden Kaya Kıralp hayatını kaybetti. Kıralp yarın, Gazimağusa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaya Kıralp hayatını kaybetti

Gazimağusa’da yaşamını sürdüren Kaya Kıralp, 28 Mayıs Pazar günü vefat etti.

Kıralp, 30 Mayıs 2023 (yarın), Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı’na defnedilecek.

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