Kaya Kıralp hayatını kaybetti

Gazimağusa’da yaşamını sürdüren Kaya Kıralp, 28 Mayıs Pazar günü vefat etti.
Kıralp, 30 Mayıs 2023 (yarın), Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı’na defnedilecek.
Gazimağusa’da yaşamını sürdüren Kaya Kıralp, 28 Mayıs Pazar günü vefat etti.
Kıralp, 30 Mayıs 2023 (yarın), Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı’na defnedilecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.