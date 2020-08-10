Kaya Palazzo otelin park yerinde bir erkek cesedi bulundu

HJ 727 Plakalı kırmızı renkli honda marka cip içerisinde aracın arka koltuğunda bir erkek cesedi bulundu.
Bugün saat 13.30 sıralarında, Karaoğlanoğlu'nda, Alsancak'ta sakin Adnan KHASHMAN (E-51) deniz kenarında park halinde bulunan aracı içerisinde ölü olarak bulunmuştur.
Müteveffanın cesedi üzerinde yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsosinin ardından belli olacaktır.
Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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