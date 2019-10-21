Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Prof. Dr. Alptekin Gürsoy, tiroid hormonlarının yeterli miktarda salgılanabilmesi için gerekli bir element olan iyotun, sinir sistemi, akıl sağlığı, büyüme ve gelişme açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Prof. Dr. Alptekin Gürsoy, sağlıklı olduğu iddia edilen kaya tuzları, himalaya tuzları gibi iyot içermeyen tuz kullanımının iyot eksikliği sorununun devam etmesine yol açtığını söyledi