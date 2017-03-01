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Kayacı, TRT Yönetim Kurulu adayı oldu

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Kayacı, TRT Yönetim Kurulu adayı oldu
Gazeteci yazar Davut Kayacı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca TRT Yönetim Kurulu için aday gösterildi.

Gazeteci yazar Davut Kayacı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜKTRT Yönetim Kurulu için aday gösterildi.

RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Üst Kurulun bugün İzmir'de gerçekleştirdiği toplantıda, TRT Yönetim Kurulu üyeliği için seçim yapıldı.

TRT Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı için Prof. Dr. Ergun Yıldırım'ın adaylıktan çekildiğini bildirmesi üzerine, kültür ve sanat alanında boşalan adaylık için RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya'nın teklifi üzerine, oy çokluğuyla Davut Kayacı'nın Başbakanlığa bildirilmesi kararlaştırıldı.

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