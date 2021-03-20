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KAYAD Başkanı Akıncı:''Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesi geriye atılmış bir adımdır''

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Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) Başkanı Meral Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin, kadınların yaşam hakkı için verilen mücadelede geriye atılmış bir adım anlamına geldiğini belirtti.
KAYAD Başkanı Akıncı:''Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesi geriye atılmış bir adımdır''

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) Başkanı Meral Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin, kadınların yaşam hakkı için verilen mücadelede geriye atılmış bir adım anlamına geldiğini belirtti.

Meral Akıncı, Türkiye’nin 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılan, ilk imzacılar arasında yer aldığı ve 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe koyduğu İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldığını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

“Bu sözleşme kadına karşı şiddet ve ev içi şiddettin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Sözleşmesi, kadına karşı şiddeti önleyen, bununla mücadelede temel standartları belirleyen ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirten uluslararası insan hakları sözleşmesidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bu sözleşmeden çekilmesi, kadınların yaşam hakkı için verilen mücadelede geriye atılmış bir adım anlamına gelmektedir.”

KAYAD Başkanı Akıncı, KKTC’de Ev İçi Şiddet Yasası çalışmasının, Meclis’e Ev İçi Şiddetle Mücadele Ağı tarafından 25 Kasım 2020'de sunulmuş olmasına rağmen halen komite gündemine alınmadığını da hatırlattı.

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