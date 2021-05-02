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KAYAD: "Ev içi şiddet yasasının geçmesi toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacaktır"

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Kadından Yaşama Destek Derneği, Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylanması beklenen ‘Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi’ ile ilgili açıklama yaptı.
KAYAD: "Ev içi şiddet yasasının geçmesi toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacaktır"

Kadından Yaşama Destek Derneği, Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylanması beklenen ‘Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi’ ile ilgili açıklama yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çoğunlukla inkâr edilen ve görmezden gelinen, bugünlerde ise yine gündemde olan kadına yönelik şiddet, tüm dünyada açık bir insan hakları ihlali ve bir kamu sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Bunun yanında, kadına yönelik ev içi şiddetin önlenmesi ve bununla mücadele edilmesi gerek ulusal gerekse uluslararası alanda ele alınmaktadır.
Kadına yönelik her türlü ev içi şiddetin önlenmesi, ortadan kaldırılması, kovuşturulması ve giderilmesini amaç edinen Avrupa Konseyi Sözleşmesine (İstanbul Sözleşmesi) uygun olarak hazırlanan yasa önerisi, medeni hallerine bakılmaksızın kadına yönelik her türlü şiddeti önlemeyi hedeflemektedir.
KAYAD tarafından hazırlanan ‘Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi’ siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine ulaştırılmış ve görüşleri alınıp değerlendirildikten sonra, 25 Kasım 2020 kadına karşı şiddetle mücadele gününde dönemin Meclis Başkanına, Ev İçi Şiddetle Mücadele Ağı’nın 25 üyesi ile birlikte elden teslim edilmiştir.
Bu yasa önerisinin KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylanması ve toplum tarafından sahiplenilip benimsenmesi gerek Kıbrıs Türk Toplumu, gerekse Kıbrıs’ta yaşayan her kadın için mihenk taşı oluşturacak ve bir toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacaktır.
Bu açıdan yapılacak olan ivedilik oylamasının olumlu sonuçlanmasının ve yasa önerisinin komitede ve genel kurulda erken zamanda yasalaştırılmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz."'

Kıbrıs'ın kuzeyinde yapılan bir ankette kadınların 3'te 1'i erkeklerin ise 5'te 1'i ev içi şiddete maruz kalmakta

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