“Yapılan araştırmalarda her üç kadından birinin ev içi şiddet gördüğü saptanmışken bu konuda bir yasanın olmayışı kabul edilemez”

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), Avrupa kadına karşı şiddetin önlenmesi çalışmaları çerçevesinde, diğer üye ülkelerden edindiği tecrübe paylaşımları ve Kıbrıs’ta 20 yıla aşkın bir süredir kadınlarla yaptığı çalışmaları bir araya getirerek hazırladığı Ev İçi Şiddetin Önlenmesi Yasa Taslağı”nın yasallaşması için tüm kadınlardan destek istedi.



Yasanın geçmesi için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kadınlardan etkin destek talep eden KAYAD, yapılan araştırmalarda her üç kadından birinin ev içi şiddet gördüğünü saptamışken bu konuda bir yasa olmayışının kabul edilemeyeceğini vurguladı.



KAYAD Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, 20 yıl önce, kadınların birbirlerini desteklemekten ancak güç doğabileceğinin bilinciyle Kadından Yaşama Destek Derneği’nin kurulduğu ve 20 yıldır ülkede kadınlara dair yaşanan tüm sorunların üzerinde var gücüyle çalıştığı vurgulandı.



Ülkedeki her bir kadının mutluluk, sağlık, eşitlik ve güven içerisinde hayatını idame ettirebilmesi için gerek yasal mevzuat, gerekse de sosyal ve siyasi uygulamalardaki eksiklik ve zayıflıkların giderilmesi için çalışmalar yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:



“HER ÜÇ KADINDAN BİRİ EV İÇİ FİZİKSEL ŞİDDET GÖRÜRKEN…”



“Bu yıl bu çalışmalarımızdan birini daha tamamlamış bulunmaktayız: Her üç kadından birinin ev içi fiziksel şiddet gördüğünü yaptığımız anket sonuçlarıyla saptamış olmamıza rağmen, ülkemizde ev içi şiddet yasamızın olmayışı KAYAD için kabul edilebilir değildi.



KAYAD, Avrupa Kadına Karşı Şiddet çalışmaları çerçevesinde, diğer üye ülkelerden edindiği tecrübe paylaşımları ve Kıbrıs’ta 20 yıla aşkın bir süredir kadınlarla yaptığı çalışmaları bir araya getirip, ülkemizde Ev İçi Şiddetin Önlenmesi Yasa Taslağı”nı oluşturmuştur.



Bu yasa taslağını oluştururken katkı koyan tüm avukat, polis, öğretmen, sosyal hizmet görevlileri, sağlık çalışanları ve sivil toplum üyelerinin ortak gayesi ülkemizde ev içi şiddete son vermekti. Şimdi ise, toplumun tüm üyelerinden, ama özellikle kadınlardan bu yasanın geçmesi için bizimle dayanışma içerisinde olmaları için çağrıda bulunuyoruz.”



KAYAD açıklamasında, kadınların tüm emek ve tavizlerine ve kadının topluma sağladığı tüm menfaatlere rağmen, büyük oranda olumsuz etkilendiği ev içi şiddetin görmezden gelindiği ifade edilerek şu değerlendirmeler yer aldı:



“BİZ KENDİ ÖZ DEĞER VE ÖZ SAYGINLIKLARIMIZIN FARKINA VARMADIKÇA, DÜZEN DE BİZE AİT HAKLARI KENDİLİĞİNDEN VERMEYECEKTİR”



“Biz kendi öz değer ve öz saygınlıklarımızın farkına varmadıkça, düzen de bize ait hakları kendiliğinden vermeyecektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu ivmeyi hızlandırmak, harekete geçirmek, kırsalda ve kentte yaşayan kadınları güçlendirmek ve kadın haklarını talep etmek için çalışan tüm kadınları kutlamak için bir fırsattır. Ülkemizde vermemiz gereken mücadelenin henüz çok başındayız.



8 Mart vesilesiyle, ülkemizdeki tüm kadınlardan, yasanın geçmesi için etkin destek istemekteyiz, çünkü kadınlar birbirlerini destekleyince olağanüstülük doğar…”