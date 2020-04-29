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KAYAD, Gece Kulüpleri Ve Benzeri Eğlence Yerlerinin Denetime Tabi Tutularak Kadınların Sağlık Ve Sair İhtiyaçlarının Karşılanıp Karşılanmadığına Dair Rapor Sunulmasını İstedi

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KAYAD, Gece Kulüpleri Ve Benzeri Eğlence Yerlerinin Denetime Tabi Tutularak Kadınların Sağlık Ve Sair İhtiyaçlarının Karşılanıp Karşılanmadığına Dair Rapor Sunulmasını İstedi
KAYAD, Gece Kulüpleri Ve Benzeri Eğlence Yerlerinin Denetime Tabi Tutularak Kadınların Sağlık Ve Sair İhtiyaçlarının Karşılanıp Karşılanmadığına Dair Rapor Sunulmasını İstedi

Kadından Yaşama Destek Derneği, Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası uyarınca oluşturulması gereken komisyonun faaliyete geçmesini, söz konusu ‘işletmelerin’ tümünün denetime tabi tutulmasını ve kadınların sağlık ve sair ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığına dair rapor sunulmasını talep etti.  

Dernek adına yazılı açıklama yapan Mine Atlı, 31 Mart tarihinde Kadından Yaşama Destek Derneği olarak İçişleri Bakanlığı'na gece kulüplerinde çalıştırılan kadınlarla ilgili, gerek İçişleri Bakanlığı'nın resmi mail adresine, gerekse kamuoyu vasıtasıyla kadınların sağlık ve seyahat özgürlüklerine dair sorular yönelttiklerini anımsattı.

Atlı, aradan geçen 28 güne rağmen, herhangi bir yanıt ve/veya geri bildirim alamadıklarına işaret ederek, 27 Nisan tarihinde basında çıkan ‘Bin TL’lik Fuhuş’ başlıklı haberle maalesef Bakanlar Kurulu’nun kararına rağmen söz konusu gece kulüplerinde faaliyetlerin devam ettiğini öğrendiklerini kaydetti.

Atlı açıklamasında, “Sağlık hakkında erişimin kısıtlanması gibi durumlar 'normal' çalışma koşulu değildir ve bu da İnsan Ticaretinin önemli bir belirtisidir. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı'nın kamuoyunu bilgilendirmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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