KAYAD, İçişleri Bakanlığı’na “Konsomatris” olarak çalıştırılan kadınların yaşam koşullarıyla ilgili bir dizi soru yöneltti

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), İçişleri Bakanlığı’na, gece Kulüplerinde “Konsomatris” olarak çalıştırılan kadınların özellikle bu salgın boyunca yaşadığı koşullarla ilgili bir dizi soru yöneltti.

KAYAD yaptığı yazılı açıklamada, “Görmezden Gelme” projesi kapsamında Ocak 2020 de 1000 kişilik katılımcı ile yaptıkları anket sonucuna göre, toplumun %89.8’inin gece kulüplerinde kadın ticareti olduğunu düşündüğünü belirtti.

Toplumdaki bu yaygın bilgi, gözlem ve anlayış doğrultusunda gece kulüplerinde “Konsomatris” olarak çalıştırılan kadınların özellikle bu salgın boyunca yaşadığı koşullarla ilgili kaygı duyduklarını belirten KAYAD, 7/2000 Sayılı Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası uyarınca ilgili Bakanlığın İç İşleri Bakanlığı olması sebebiyle sorularına yanıt istedi.

Kayad’ın soruları şöyle;

“Gece kulüplerinde çalışan kadınların sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 14.03.2020 tarihinden itibaren ve günümüze kadar;

a)Sağlık hizmetlerine erişimleri var mı?

b) Serbest dolaşım hakkına sahipler mi?

c)Aileleri ve/veya yakınlarıyla irtibatları var mı?

d)Gece Kulüplerinin kapalı olduğu süre boyunca müşterileri oldu mu?

e)Gece Kulüplerinin kapalı olduğu süre boyunca herhangi bir ödenek ve/veya maaş aldılar mı?

f)Ülkelerine geri dönme seçeneği ve/veya imkan ve olanak sunuldu mu?”

İç İşleri bakanlığı olarak yukarıdaki sorulara yanıt almak için herhangi bir araştırma yapıp yapmadığınızı ve/veya, “Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Komisyonu”nun söz konusu sorulara yönelik çalışma yapıp yapılmadığını öğrenmeyi talep etmekteyiz.

Bu zor günlerde, İşleri Bakanlığı’nın ve komisyon üyelerinin yoğunluğunun bilincinde olarak ve buna rağmen, söz konusu kadınların göz ardı edilmemesi gerekliliğinin altını çizer, bu bağlamda yapacağınız araştırmalarda kolaylıklar dileriz”