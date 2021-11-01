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KAYAD, Sosyal Hizmetler Dairesi Personeline Kadın Ticareti Konulu Eğitim Verdi

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KAYAD, Sosyal Hizmetler Dairesi Personeline Kadın Ticareti Konulu Eğitim Verdi
KAYAD, Sosyal Hizmetler Dairesi Personeline Kadın Ticareti Konulu Eğitim Verdi

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi personeline “kadın ticareti” konulu eğitim verdi.

KAYAD’dan yapılan açıklamaya göre, dernek uzmanları, kadın ticareti konusunda ilgili kuruluşlara eğitim vermeye devam ediyor.

Sosyal hizmetler personelinin katıldığı eğitim toplantısının açılışında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ve KAYAD Başkanı Meral Akıncı konuşma yaptı.

Meral Akıncı konuşmasında, daha önce de aynı konuda İçişleri Bakanlığı tarafından bir çalıştay düzenlendiğini, bu çalıştayda bazı kararlar alındığını ama bu kararlardan çoğunun uygulanmadığını söyledi.

Eğitimde, kadın ticaretinin ne olduğu, göstergeleri, mağdurların nasıl tanınabileceği, kadın ticareti ile nasıl başa çıkılabileceği, ülkemizdeki mevzuat ve uygulamalar konuşuldu. Toplantıda, grup çalışması yapılarak alınabilecek önlemler üretildi.

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