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Kayalar Balıkçı Barınağı’ndaki tadilat çalışmalarında sona doğru

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Girne bölgesine bağlı olan ve 45 yıldır herhangi bir tamir ya da tadilat işlemi yapılamayan Kayalar Balıkçı Barınağı’ndaki tadilat çalışmalarında sona geliniyor.
Kayalar Balıkçı Barınağı’ndaki tadilat çalışmalarında sona doğru

Girne bölgesine bağlı olan ve 45 yıldır herhangi bir tamir ya da tadilat işlemi yapılamayan Kayalar Balıkçı Barınağı’ndaki tadilat çalışmalarında sona geliniyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve bakanlık yetkilileri ile birlikte, barınağın olduğu yere giderek tadilat çalışmalarını inceledi.Kayalar Balıkçı Barınağı ile ilgili tadilat çalışmalarına geçtiğimiz Kasım ayında başlanmıştı.

Bakan Oğuz’a,Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana,Patlayıcı Maddeler Müfettişi Ali Akgürcü, Karayolları Dairesi Mühendisi Hasan Doğan, balıkçılarve Hayvancılık Dairesi personeli eşlik etti.

Kayalar Balıkçı Barınağı tadil ve tamir çalışmaları çerçevesinde, açık denize bakmakta olan giriş ağzı yeniden konumlandırılıyor. Ayrıca, karayla bağlantılı olmayan ana mendirek ise eğim ve taş kompozisyonları dikkate alınarak tadil ediliyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülke genelindeki balıkçı barınaklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi projesi kapsamında yaz aylarında çalışma başlatmıştı.

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