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Kayanın üzerindeki 235 yıllık yazıyı çözdüler

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Kayanın üzerindeki 235 yıllık yazıyı çözdüler
Kayanın üzerindeki 235 yıllık yazıyı çözdüler

Fransa’da, Brittany sahilindeki bir kaya üzerindeki yazıyı çözene ödül verilmesini vaat eden yarışma, yazılanların trajik bir ölümü anlattığını ortaya çıkardı.

Günümüzden 234-235 yıl önce (1786-1787’de) yazıldığı düşünülen metne dair iki ‘deşifre’ arasında, yarışmanın 2 bin avro (13 bin 330 lira) para ödülü paylaştı.

Plougastel köyündeki, sular çekildiğinde görülebilen yazı birkaç yıl önce fark edildi. Bölgede yaşayan uzmanlar işin içinden çıkamayınca yazının içeriğinin anlaşılması için yarışma düzenlendi.

İngilizce öğretmeni ve Kelt dili uzmanı Noël René Toudic ile birlikte çalışan tarihçi Roger Faligot ve sanatçı Alain Robet, kaya üzerindeki yazıyı deşifre etti.

Toudic, kayanın üzerindeki yazıyı, “Kürek çekmeyi bilmeyen Serge kayığı rüzgar nedeniyle alabora olunca öldü” diye deşifre etti.

Faligot ve Robet ise metni şöyle deşifre etti: “Cesaretin ve yaşama sevincinin vücut bulduğu biriydi. Adadaki bir yerde mahsur kaldı ve öldü.”

Yarışmayı düzenleyen komite, iki deşifrenin de birbirine çok benzediğini, ölen biriyle ilgili olduğuna işaret ettiğini, bu nedenle ödülü paylaştırmaya karar verdiklerini açıkladı.

20 satırlık yazıda Fransız alfabesininkilerin yanı sıra İskandinav alfabesi harflerini andıran ‘Ø’ harflerinin yer aldığı belirtildi. Yarışmaya, ABD’den Tayland’a dünyanın dört bir yanından katılım oldu.

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