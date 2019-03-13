  • BIST 101.721
  • Altın 229,066
  • Dolar 5,4574
  • Euro 6,1607
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Kaya:Sudan alınan örnekler laboratuvara gönderildi

» »
Lefke’de bakır madeni bölgesinden sızarak bölgede farklı renklerde akışa geçen suyun Güzelyurt’ a ulaşmasını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmaların ilk bölümü tamamlandı.
Kaya:Sudan alınan örnekler laboratuvara gönderildi

Sözkonusu suyun Güzelyurt derivasyon kanalına girmesi tamamen engellenirken, suyun, mikrobiyolojik, ağır metal ve çevre analizi tahlil sonuçlarının hafta sonuna kadar çıkması bekleniyor.

Çalışmalar çerçevesinde suyun geldiği bölgeye 15 metre yükseklikte bir set oluşturulurken, ikinci bir set için çalışmalar yeniden başlayacak.

Konuyla ilgili olarak yaşanan son gelişmeleri BRT’ye değerlendiren Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bölgede suyun görünmesiyle birlikte ilgili tüm birimlerin harekete geçtiğini kaydederek, sudan örnekler alınarak mikrobiyolojik, ağır metal ve çevre analizi için laboratuvara gönderildiğini anımsattı. Kaya, sonuçların hafta sonuna kadar çıkmasını beklediklerini belirterek, suyun Güzelyurt’a gidişinin engellenmesi için bakır madeni bölgesinde iki dağ arasına 15 metrelik bir set yapıldığını açıkladı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefke'de ev yangını! Odun sobası evin yanmasına neden oldu!16 Şubat 2019 Cumartesi 21:05
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefke’de Aplıç Sınır Kapısı’nı ziyaret etti01 Şubat 2019 Cuma 18:00
  • Aplıç Sınır Kapısı’nda telefon alt yapı hatlarında çalışma! Geçişler duracak!28 Ocak 2019 Pazartesi 12:14
  • Lefke'de elektrik kesintisi17 Ocak 2019 Perşembe 17:09
  • Lefke Belediyesi acil durum numaralarını duyurdu16 Ocak 2019 Çarşamba 16:16
  • “An itibarıyle Gemikonağı” (video)15 Ocak 2019 Salı 18:28
  • Sürücülerin dikkatine!!!06 Ocak 2019 Pazar 20:06
  • Lefke Turizm Derneği başkanlığına yeniden Karlıtaş getirildi06 Ocak 2019 Pazar 16:19
  • LAÜ’de Latin rüzgarı esti02 Ocak 2019 Çarşamba 10:39
  • Lefke bölgesi beyaz büründü27 Aralık 2018 Perşembe 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti