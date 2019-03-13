Kaya:Sudan alınan örnekler laboratuvara gönderildi

Lefke’de bakır madeni bölgesinden sızarak bölgede farklı renklerde akışa geçen suyun Güzelyurt’ a ulaşmasını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmaların ilk bölümü tamamlandı.

Sözkonusu suyun Güzelyurt derivasyon kanalına girmesi tamamen engellenirken, suyun, mikrobiyolojik, ağır metal ve çevre analizi tahlil sonuçlarının hafta sonuna kadar çıkması bekleniyor.

Çalışmalar çerçevesinde suyun geldiği bölgeye 15 metre yükseklikte bir set oluşturulurken, ikinci bir set için çalışmalar yeniden başlayacak.

Konuyla ilgili olarak yaşanan son gelişmeleri BRT’ye değerlendiren Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bölgede suyun görünmesiyle birlikte ilgili tüm birimlerin harekete geçtiğini kaydederek, sudan örnekler alınarak mikrobiyolojik, ağır metal ve çevre analizi için laboratuvara gönderildiğini anımsattı. Kaya, sonuçların hafta sonuna kadar çıkmasını beklediklerini belirterek, suyun Güzelyurt’a gidişinin engellenmesi için bakır madeni bölgesinde iki dağ arasına 15 metrelik bir set yapıldığını açıkladı