Kaybolan 29,000 TL’yi Buldu, Çaldığı Tespit Edildi

Lefkoşa’da bir vatandaşın düşürdüğü 29,000 TL’yi bulan şahıs, parayı çalarak kendisine sakladı. Polis tarafından yakalanan zanlı tutuklandı, soruşturma devam ediyor

04 Aralık 2024 tarihinde, saat 07:35 ile 08:00 arasında Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, bir şahıs aracından indiği sırada ceketinin cebinde bulunan 29,000 TL nakit parayı düşürdü. Durumu fark eden vatandaş, kaybı hemen polise bildirdi.

Yapılan soruşturmada, parayı A.M. (E-29) isimli şahsın yerde bulduğu ancak sahibine iade etmek yerine çaldığı belirlendi. Zanlının üzerinde yapılan aramada çalınan para ele geçirilerek emare olarak alındı.

Olayla ilgili olarak A.M. tutuklanırken, polis soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.