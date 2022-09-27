Kaygılı olmak tetikliyor… Erken doğum riskine dikkat

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, hamilelik sırasında endişelenmek erken doğum riskini artırabilir.

ABD’deki California Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, kaygıları olan hamilelerin erken doğum yapma riskinin önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldu.

Şimdi kaygının “güçlü” bir risk faktörü olduğunu söyleyerek daha fazla hamile kadının bu durum için taranmasını istiyorlar.

STRES HORMONLARI YÜKSELİYOR

Daily Mail’in haberine göre, uzmanlar, kaygıların uzun süredir erken doğumla bağlantılı olan stres hormonlarının seviyesini yükselttiğini söylüyor.

37 haftadan önce doğan bebeklerde solunum problemleri, enfeksiyonlar, sarılık veya gözlerin sararması gibi bir dizi sorun riski daha yüksek görülüyor.

Araştırmalar ayrıca erken doğanların, okulda daha kötü performans gösterdiklerini ve öğrenme güçlüğü yaşama olasılıklarının da daha yüksek olduğunu gösteriyor.