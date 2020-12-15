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Kayım: Kapatma değil, denetimler artırılmalı

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BRT’de yayınlanan Manşet +’ya konuşan Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım ise restoran ile meyhane arasında yasal olarak bir fark bulunmadığına işaret etti.
Kayım: Kapatma değil, denetimler artırılmalı

BRT’de yayınlanan Manşet +’ya konuşan Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım ise restoran ile meyhane arasında yasal olarak bir fark bulunmadığına işaret etti.

Kayım, sürecin başından itibaren kurallar belirlenene kadar kapalı kalmak istediklerini ortaya koyan tek sektör olduklarına dikkat çekerek, kurallar belirlendikten sonra işletmelerini açtıklarını anlattı.

Büyük bir çoğunluğun belirlenen kurallara uyduğunu, uymayanların ise haksız rekabete yol açtığını kaydeden Kayım, sürekli olarak denetim talep ettiklerini vurguladı. Kayım, denetimler konusunda Sağlık Bakanlığı’nın yalnız bırakılmasını da eleştirerek, polis ve belediye zabıtalarının destek vermesi gerektiğini vurguladı.  
 

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