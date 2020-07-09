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Kayınpederi ve kayınbiraderiyle evlerden hırsızlık yapan damat tutuklandı

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Kayınpederi ve kayınbiraderiyle evlerden hırsızlık yapan damat tutuklandı
Kayınpederi ve kayınbiraderiyle evlerden hırsızlık yapan damat tutuklandı

Ankara’da, pencere ve balkon korkuluklarını sökerek girdikleri evlerden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan akraba 3 zanlıdan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

il genelinde haziranda evlerden hırsızlıkların artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, özel ekip, Keçiören'de 11 evden gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili yaklaşık 28 kilometrelik güzergahta bulunan 198 güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri incelemeye aldı.

Ayrıntılı analizler yapıldı, krokiler çıkarıldı

Hırsızlık olaylarında artışın olduğu gün ve saat aralıklarını tespit eden özel ekip, ayrıntılı analizler yaparak şüphelilerin, hırsızlık için gelecekleri muhtemel yerlerin krokisini çıkardı.

Zanlıların, hırsızlık yapmak için özellikle gece saatleri ve güvenlik kamerasının olmadığı yerleri seçtikleri, izlerini kaybettirebilmek amacıyla apartman bahçelerinden yürüdükleri ve çok sayıda araç değiştirdikleri tespit edildi.

Hırsızlık zanlılarına ‘Demirkıran Operasyonu’

 

 

 

Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılıp öldü

Balkon ve pencere korkuluklarını sökerek ikametlere girdikleri belirlenen şüphelilerin, evlerden 40 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1000 dolar ve 2 bin 500 lira para çaldıkları saptandı.

"Demirkıran" adı verilen operasyon kapsamında gerekli tedbirleri de alan polis ekipleri, 26 Haziran'da akşam saatlerinde hırsızlık için bir eve giren S.A. ile kayınpederi K.S. ve kayınbirader H.H.S'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında, çoraba sarılmış ziynet eşyası ve tespih ele geçirildi.

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