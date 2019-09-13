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Kayınpederinin dudağını ısırarak kopardı

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Kayınpederinin dudağını ısırarak kopardı
Kayınpederinin dudağını ısırarak kopardı

Pendik'de bir kadın, gördüğü şiddet nedeniyle eşinden boşanmak istedi. Damat ve ailesi, evden ayrılan eşinin babası ve kardeşinin aracının önünü kesip beyzbol sopalarıyla saldırdı. O sırada öfkeli damat, kayınpederinin dudağını ısırarak parçaladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mahallesi'nde iddiaya göre, öfkeli koca ile ailesi, evden ayrılan eşinin babasının ve kardeşinin içerisinde bulunduğu aracı takip etti. Aracın önün kesen damat ile ailesi, beyzbol sopalarıyla kayınpederine ve kayınbiraderine saldırmaya başladı.

ISIRARAK DUDAKLARINI PARÇALADI

Saldırgan aile hem aracın içerisindekilere hem de araca sopalar art arda vururken, saldırıya maruz kalan baba ve engelli oğlu neye uğradığını şaşırdı. Öfkeli damat bu sırada kayınpederinin dudaklarını ısırarak parçaladı. Saldırıya uğrayan baba ve oğlu başından ve ağzından yaralandı.

Öfkeli damat ve ailesinin, eşinin babası ve kardeşine beyzbol sopalarıyla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde damat ve ailesi araçları ile kayınpederinin aracının önünü kesiyor. Araçtan inen saldırganlar önünü kestikleri araçtakiler beyzbol sopalarıyla saldırıyor.

 

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