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Kayıp 2 Kadının Cesetleri Bulundu

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Kıbrıs’ta 17 Kasım’dan Bu Yana Kayıp Olan İki Rus Kadının Cesetleri Bulundu
Kayıp 2 Kadının Cesetleri Bulundu

Güney Kıbrıs’ta 17 Kasım’dan bu yana kayıp olan ve bir süreden beridir aranan 43 ve 33 yaşlarındaki iki Rus kadının cesetlerinin bulunduğu haber verildi.

İki kadının kaybolması olayında şüpheli olarak tutuklanan 32 yaşındaki Suriyeli zanlının cinayeti itiraf ettiğini bildiren Rum haber kaynakları, zanlının cinayeti itiraf etmesinin ardından, kadınları “Kato Amiando’daki” evde gömdüğü noktayı polislere gösterdiğini kaydetti.

Polis yetkililerinin günün ilk ışıklarıyla birlikte iki kadının cesetlerini bulmak için söz konusu yazlık eve gittikleri ve bu sabaha yakın saatlerde evin bahçesinde iki kadının cesetlerini toprağa gömülü olarak buldukları ifade edildi.

Gazete, olayla ilgili olarak tutuklanan ve bununla ilgisi bulunduğunu reddeden 23 yaşındaki diğer Suriye uyruklu diğer zanlının ise gün içerisinde serbest bırakılmasının beklendiği belirtildi.

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