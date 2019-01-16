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Kayıp Alman kadından hala haber yok

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Geçen Perşembe gününden beridir kayıp olan 69 yaşındaki Alman kadın, aramalara rağmen bulunamadı.
Kayıp Alman kadından hala haber yok

Güney Kıbrıs’ta, geçen Perşembe gününden beridir kayıp olan 69 yaşındaki Alman kadın, aramalara rağmen bulunamadı.

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Fileleftheros, Rum tarafında daimi ikamet eden ve bir Rum ile evli olduğu belirtilen Eleni Plakidi isimli kadının, hafıza sorunu yaşadığı ve  geçen Perşembe günü büfeye gitmek üzere evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini yazdı.

Habere göre helikopter ve yer ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları Akama bölgesini de içine alacak şekilde genişletiliyor.

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