Kayıp Alman kadından hala haber yok

Geçen Perşembe gününden beridir kayıp olan 69 yaşındaki Alman kadın, aramalara rağmen bulunamadı.

Güney Kıbrıs’ta, geçen Perşembe gününden beridir kayıp olan 69 yaşındaki Alman kadın, aramalara rağmen bulunamadı.

Fileleftheros, Rum tarafında daimi ikamet eden ve bir Rum ile evli olduğu belirtilen Eleni Plakidi isimli kadının, hafıza sorunu yaşadığı ve geçen Perşembe günü büfeye gitmek üzere evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini yazdı.

Habere göre helikopter ve yer ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları Akama bölgesini de içine alacak şekilde genişletiliyor.