Kayıp Aranıyor!

Engin Yıldırım 22.09.20 tarihinde en son Lapta bölgesinde saat 19.00 sularında( merit royal yakınlarında )evinden arabası ile çıkmış olup kendisinden bir daha haber alınmamıştır.

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Engin Yıldırım 22.09.20 tarihinde en son Lapta bölgesinde saat 19.00 sularında( merit royal yakınlarında )evinden arabası ile çıkmış olup kendisinden bir daha haber alınmamıştır. Yakınları başına birşey gelmiş olma ihtimalinden dolayı endişe duymaktadır. Görenlerin aşağıdaki numaralara ulaşmasını önemle rica ediyoruz.

İsmi : Engin Yıldırım

Arac plakasi : JR 566 mavi renkli ford focus

Kiyafetleri : beyaz tshirt, siyah şort ve terlik

Ulasilabilecek numaralar :

0548 823 94 27 Recep Kaptı

0533 851 82 86 Yücel Yıldırım