Kayıp Aranıyor

12.08.2022 tarihinde, saat 19:30 sırlarında, Tatlısu'da sakin Dmıtry CHERNOUSOV (E-42), denize girmek maksadıyla ikametgahında ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.
12.08.2022 tarihinde, saat 19:30 sırlarında, Tatlısu'da sakin Dmıtry CHERNOUSOV (E-42), denize girmek maksadıyla ikametgahında ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.
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