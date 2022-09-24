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Kayıp Bebekle İlgili Polisten Açıklama Geldi

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Kayıp Bebekle İlgili Polisten Açıklama Geldi
Kayıp Bebekle İlgili Polisten Açıklama Geldi

Polis Basın Subaylığı, doğum sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde olmadığı fark edilen bebekle ilgili olarak yürütülen soruşturmada, bugün avukatı ile polise başvuran bir kadın şahısın yapılan sorgulamasında, söz konusu bebeğin annesinin ameliyat olacağı gerekçesiyle bu süreçte bebeğin bakımının üstlenmesi için anne tarafından hastanede kendisine verildiği tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu bebeğin bakımı için Sosyal Hizmetler Dairesi yetkililerine teslim edildiği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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