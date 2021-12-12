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Kayıp Bozalanlar Çifti Bulundu

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Kayıp Bozalanlar Çifti Bulundu
Kayıp Bozalanlar Çifti Bulundu

Göçeri’de yaşayan 59 yaşındaki Sevim Bozalanlar ve eşi 64 yaşındaki Latif Bozalanlar 09.12.2021 tarihinde,  LE 146 plakalı araçlarıyla evlerinden geri dönmemişti.

Polisten yapılan açıklamada çiftin bulunduğu belirtildi. 

Soruşturma devam etmektedir.

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