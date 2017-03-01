Kayıp Fransız aile için cinayet soruşturması

Fransız polisi, ülkenin batısında yaşayan dört kişilik bir ailenin iki hafta önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ilgili cinayet soruşturması açtı.

Yetkililer, ailenin Nantes kenti yakınlarındaki evinde bulunan kan izlerinin, üç aile mensubunun DNA'sıyla eşleştiğini belirtti.

Kaybolmalarından bu yana ailenin cep telefonları ve banka hesaplarında herhangi bir faaliyet olmadığı da kaydedildi.

Fransız basınına göre baba bir dönem depresyon geçirirken, oğlunun da psikolojik sorunları vardı.

50'li yaşlarındaki anne Brigitte ve baba Pascal ile, 21 yaşındaki oğulları Sebastien ve 18 yaşındaki kızları Charlotte son olarak 16 Şubat'ta görülmüşlerdi.

Ailenin kaybolduğunu yetkililere Brigitte Troaec'in kız kardeşi haber verdi.

Savcı Pierre Sennes, dedektiflerin ailenin iki katlı evinde araştırma yaptığını, Sebastien'in telefonu ve Brigitte'in kol saatinde kan izleri bulunduğunu açıkladı.

'Kan izleri silinmeye çalışıldı'

Sennes ayrıca merdivenlerin altında da kan izleri olduğunu ve birinin bu izleri silmeye çalıştığını anlattı.

Yatak örtülerinin çıkartıldığı, çarşafların içeride kurumaya bırakıldığı ve buzdolabındaki yiyeceklerin de bozulduğu kaydedildi.

Savcı Sennes "Sanki evdeki yaşam, zamanda donmuş gibiydi" dedi.

Aileye ait iki otomobilin park halinde bulunduğu, ancak Sebastien'in aracının kayıp olduğu belirtildi.

Savcı, Sebastien'in 2013'te blogunda ölüm tehditlerinde bulunmaktan sosyal hizmet cezası aldığını da ifade etti.

Le Monde gazetesi Sebastien'in bir video oyununun forumuna "En çok neden nefret ediyorum? Yansımamdan. Beni en çok ne üzüyor? Hayatım" diye yazdığını bildirdi.

Sebastien'in Twitter'da da "Birisi gerçekten kafamın içinde neler olduğunu bilseydi, hiçbir ahlakı olmayan bir deli olduğumu düşünürdu" yazdığı kaydedildi.

Savcılık, cinayet, adam kaçırma ve hürriyeti tahdit soruşturması açıldığını belirtti.