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Kayıp gezegen sonunda bulundu!

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Kayıp gezegen sonunda bulundu!
İlerleyen uzay araştırmaları ile her gün evrenin derinliklerinde yeni keşiflerde bulunuluyor. İnsanın bin yıllardır ilgisini çeken gökyüzünün sırlarını çözmeye ne kadar yakınız? NASA'ya göre henüz keşfedilmemiş sevgimizi hak eden onlarca gezegen var.

Geçtiğimiz ay itibari ile hali hazırda 3 bin 472 tane, belki de daha fazla bulunan ve bulunmayı bekleyen gezegen olduğu ortaya çıktı. Son zamanlarda Yale Üniversitesi'nde çalışmalarını yürüten gökbilimciler Dünya’ya 3000 ışık yılı uzaklıkta bir gezegen keşfedildiğini, Kepler 150 sistemi içinde yer alan bu gezegene Kepler-15-f adını verdiklerini açıkladı. Bu yeni gezegen, gerek boyutu gerekse görüntüsü ile kabaca Neptün'e benziyor ve yüzde 95 olasılıkla içinde bulunduğu sistem içindeki diğer planetler gibi Neptün'den küçük olduğu öngörülüyor.

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Bilim insanları Kepler 150 sistemini 2014 yılından beri takip ediyorlar, fakat bu güne kadar Kepler 150’den net bilgi edinilmemişti. Gezegenin 3 senedir bulunamama sebebini, kendi güneşinin etrafında çok uzun sürede dönmesi olarak gösteriliyor ve ilk keşfedildiğinde yeni turuna henüz başladığı tahmin ediliyor.

Kepler 150 içinde yer alan bu yalnız gezegen bilgisayarın gezegensel geçiş sinyali programı ile keşfedildi. Yörüngesi oldukça uzun olan Kepler-15-f’nin güneş etrafında dönüşünü tamamlaması 637 gün sürüyor.  Bu araştırmadan yola çıkarak insanların gezegenlere olan matematiksel yaklaşımları ve bu süreci içeren makale The Astronomical Journal’de yayınlandı.

Yale Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi gören Joseph Schmitt, bilinen gezegenlerin geniş sinyallerinin modellendiği yeni bir teknik kullanarak daha fazla gezegen bulabileceklerini açıkladı.

Sahne korkusunu yenerek ortaya çıkan Kepler-15-f çok uzun süre yalnız kalmayacağı, yeni teknikle pek çok yeni gezegene merhaba diyeceğimiz günler yakın gibi görünüyor.

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